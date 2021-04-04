Перед Россией стоит новая угроза - эксперты

Перед Россией стоит новая угроза - эксперты
Фото: Irina Motina/XinHua/www.globallookpress.com
В будущем проблемы в сельском хозяйстве могут обернуться голодом по всему миру

В России стоит срочно принять меры, чтобы избежать последствий надвигающейся угрозы. Эксперты заявили изданию "Газета.ру", что перед страной возникла новая угроза, связанная с последствиями изменения климата.

Ранее в ООН заявили о возможном росте уровня голода из-за уменьшения производственных темпов во всем мире. Проблемы затрагивают и Россию. По оценкам климатологов, уже к 2040 году снижение урожайности в стране может в среднем превысить 20% по сравению с текущим периодом. Подобные ситуации наблюдались не так давно – в 2010 и в 2012 годах из-за продолжительной засухи потеряли 33% и 25% соответственно. 

Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов заявил в интервью изданию, что уже в прошлом году одни из главных аграрных регионов страны испытали большие проблемы. К примеру, в Краснодарском крае столкнулись с сильной засухой. Не исключено, в будущем на юге Европейской части России выращивать зерновые культуры будет невозможно. 

"В одних местах становится суше, в других – происходят наводнения, ураганы, а где-то растения просто не могут пережить более теплые температуры или нетипичные заморозки в вегетационный период", – пояснила координатор проектов по климату российского отделения Greenpeace Полина Каркина.

Эксперты полагают, что справиться с проблемой можно. Для этого страны должны сократить количество выбросов парниковых газов. В противном случае, негативные воздействия изменения климата будут только нарастать.

Ранее американский президент Джо Байден лично пригласил Владимира Путина на конференцию, посвященную теме изменения климата. Однако детали мероприятия пока неизвестны. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость185095
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Еще отказаться от животноводства,птицеводства,морепродуктов и едим капусту, с переходом на подвид грызунов.
Grumbler
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"Эксперты полагают, что справиться с проблемой можно. Для этого страны должны сократить количество выбросов парниковых газов" - опять бред диванных экспертов.
Гость188679
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Наша Раша Пфедераша
hi! Тонкий американский юмор. Первый раз Джо Байден назвал Путина вором и убийцей, а теперь он говорит что Путин трусливый засранец который выделяет вонючие газы.
Да уж, с головенкой то у тебя савсем бардак, троллик недоделаный
Наша Раша Пфедераша
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hi! Тонкий американский юмор. Первый раз Джо Байден назвал Путина вором и убийцей, а теперь он говорит что Путин трусливый засранец который выделяет вонючие газы.
Гость192391
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И опять выбросы парниковых газов.
Ну какие это "эксперты"???
Повелитель хохлов
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Самое главное, чтобы в России не было голода, а на остальных насрать! Пусть подыхают не жалко!
тимоха
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НИУ ВШЭ, полный отстой. Прислужники пиндосов.
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