В будущем проблемы в сельском хозяйстве могут обернуться голодом по всему миру

В России стоит срочно принять меры, чтобы избежать последствий надвигающейся угрозы. Эксперты заявили изданию "Газета.ру", что перед страной возникла новая угроза, связанная с последствиями изменения климата.

Ранее в ООН заявили о возможном росте уровня голода из-за уменьшения производственных темпов во всем мире. Проблемы затрагивают и Россию. По оценкам климатологов, уже к 2040 году снижение урожайности в стране может в среднем превысить 20% по сравению с текущим периодом. Подобные ситуации наблюдались не так давно – в 2010 и в 2012 годах из-за продолжительной засухи потеряли 33% и 25% соответственно.

Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов заявил в интервью изданию, что уже в прошлом году одни из главных аграрных регионов страны испытали большие проблемы. К примеру, в Краснодарском крае столкнулись с сильной засухой. Не исключено, в будущем на юге Европейской части России выращивать зерновые культуры будет невозможно.

"В одних местах становится суше, в других – происходят наводнения, ураганы, а где-то растения просто не могут пережить более теплые температуры или нетипичные заморозки в вегетационный период", – пояснила координатор проектов по климату российского отделения Greenpeace Полина Каркина.

Эксперты полагают, что справиться с проблемой можно. Для этого страны должны сократить количество выбросов парниковых газов. В противном случае, негативные воздействия изменения климата будут только нарастать.

Ранее американский президент Джо Байден лично пригласил Владимира Путина на конференцию, посвященную теме изменения климата. Однако детали мероприятия пока неизвестны.