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Решить возникшую с Ираном проблему "по-хорошему" не выходить. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин. В связи с этим он анонсировал более жесткую позицию по инциденту, которая, по его словам, обернется для Тегерана "далеко идущими последствиями".
Однако он отметил, что Киев не будет позволять себе в сложившейся ситуации какие-либо необдуманные юридические шаги или громкие и некорректные высказывания.
"Мы проанализировали все возможные сценарии развития событий и шаг за шагом будем их реализовывать", – рассказал он в эфире "Украина 24".
Украина будет добиваться справедливости, привлечение к ответсвенности виновных в крушении "Боинга" над Тегераном, а также выплаты "достойной" компенсации для родственников погибших.
Енин заявил, что Киев продолжает собственное расследование причин катастрофы и уже удалось согласовать с генпрокурором страны Гюндузом Мамедовым ряд действий, к которым могут прибегнуть в зависимости от готовности Ирана сотрудничать. Он предупредил, что предпринятые Украиной шаги могут иметь "далеко идущие последствия для иранской стороны".
Напомним, украинский самолет "Боинг" 737 разбился в январе 2020 года после вылета из международного аэропорта в Тегеране. До конца причина катастрофы неизвестна. Крушение произошло менее чем через час после того, как ВС Ирана нанесли ракетный удар по американским базам в Ираке. Есть теория, что самолет могли сбить по ошибке иранские ПВО. На борту находились 176 человек.
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