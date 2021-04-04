Лунный посевной календарь на неделю с 5 по 11 апреля

Лунный посевной календарь на неделю с 5 по 11 апреля
Фото: Sonja Jordan/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Большинство дней будут благоприятными для работ в огороде

Фаза Луны второй неделе марта по-прежнему будет убывающей. Производить какие-либо работу в саду можно будет в почти ежедневно, кроме воскресенья, 11 апреля. 

Благоприятные дни для посадок с 5 по 11 марта

Если хотите получить хороший урожай фасоли и других бобовых, посадку лучше произвести 7 и 8 апреля. Эти дни будут самыми благоприятными для роста. Редис, редька, дайкон и различные виды капустных хорошо пойдут в рост если сажать их с 4-7 апреля. Корневые растение, к примеру – морковь, свекла, репа и селдерей – лучше всего посадить до 9 апреля. Такие же рекомендации подходят и для лука с чесноком

Для картошки неделя будет особенно благоприятной. Хорошими для посадки будут 5, 7, 8 и 9 апреля. 

Можно также озаботится посадкой томатов, если не предвидится морозов, с 5-9 апреля. В противном случае, лучше подождать до конца месяца – там будет больше благоприятных дней. 

Заняться посадкой саженцев малины и плодовых деревьев можно будет 7 и 8 апреля. 

Лунный календарь садовых работ на март-апрель 

Самым благоприятным занятием на неделе будет обрезка веткок и побегов – лучше всего уделить этому время с 5 по 8 апреля. Можно будет заняться и борьбой с болезнями и вредителями 6, 7, 8 и 10 апреля. 

Прополки, удобрение, заготовки семян, полив и опрыскивание лучше отложить до 9 и 10 апреля. Согласно лунному посевному календарю, эти дни будут лучшими для такого типа работ. 

Что нельзя делать в саду с 5 по 11 марта

5 и 6 апреля не рекомендуется поливать и подкармливать растения. 7 и 8 апреля не разрешается только рыхление почвы. 9 и 10 апреля лучше не заниматься посевом семян, пикировкой и подкормкой. А вот 11 числа лучше отставить все работы в сторону – начинается подготовка к Новолунию. 

Роман ИГНАТОВ

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