Россиян предупредили о риске сокращении пенсий с 1 мая

Россиян предупредили о риске сокращении пенсий с 1 мая
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
После расчета ПФР размер некоторых доплат может уменьшиться

В начале мая готовится новый пересмотр пенсионных доплат для двух категорий пенсионеров. Раз в три месяца летчикам и шахтерам пересмартивают размер выплат, и, как педупреждают в ПФР, это может обернуться не только повышением, но и сокращением пенсий. 

В последний раз размер прибавки пересматривали в феврале. Величина выплаты зависит от трех факторов: трудового стажа, размера заработной платы и суммы взносов, которые перичислил работодатель в фонд за последние три месяца. Последний критерий в большей степени определит, как изменится размер доплат к пенсии, пишет UssurMedia. 

После обновления расчетов, пенсионеры будут получать измененный размер выплат с 1 мая и до конца июля. В августе их пересчитают по новой. Последний пересмотр должен в этом году пройдет 1 ноября. 

По данным СМИ, размер доплат варьируется в зависимости от региона. К примеру, в Челябинской области летчики дополнительно получают 11 602 рубля, шахтеры – 3 586 рублей. В Чечне для членов летных экипажей судов гражданской авиации доплата составляет 8 988 рублей, для второй категории установлена выплата в 4 900 рублей. 

Роман ИГНАТОВ

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