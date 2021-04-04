В память павших в Великую Отечественную в Белгородской области высаживают сады

В память павших в Великую Отечественную в Белгородской области высаживают сады
Фото: A. Hartl/blickwinkel/www.globallookpress.com
5 миллионов деревьев планируют посадить в этом году волонтеры во всех районах области

Клены, липы, рябины, черешчатые дубы высадили волонтеры 3 апреля в селе Илёк-Пеньковская Краснояружского района. 1300 саженцев на площади свыше 1 гектара станут "Садом памяти" на месте, где в годы Великой Отечественной шли ожесточенные бои. Ландшафтный узор сформирован в виде Георгиевской ленты.

Одним из 80 участников акции стал руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков. Он высадил деревья вместе с 90-летней Варварой Георгиевной Трифоновой и юным волонтёром Евгением.

"Мне кажется, это правильная, добрая, человеческая акция, – заявил глава региона. – Благодарен всем, кто сегодня принимает участие".

Сад памяти в селе Илёк-Пеньковская – лишь часть масштабного международного проекта, в котором Белгородская область участвует второй год подряд. Более 5,5 миллионов деревьев посадят добровольцы в этом году по всей территории области. Сады вырастут на площади 1650 гектаров.

"Для ЦФО акция "Сад Памяти" начинается в Белгородской области, сам я белгородец, и тем более считаю, что это очень хорошо, – прокомментировал участник акции, начальник департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Владимир Щендрыгин. – В прошлом году по всей России высадили деревья в честь каждого из 27 млн погибших в Великой Отечественной войне. 5 июня 2020-го, в День эколога, белгородские "Волонтёры Победы" обратились к Владимиру Путину с просьбой продлить эту акцию. Президент согласился, и она стала ежегодной".

Напомним, что акция "Сад памяти" проходит с 2020 года. Её организаторы – общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Всероссийского общества охраны природы и национального проекта "Экология".



Роман ИГНАТОВ

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