Мужчин перестали пускать на Украину после слухов о российских войсках - СМИ

Мужчин перестали пускать на Украину после слухов о российских войсках - СМИ
Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Официального подтверждения запрета на въезд пока не объявлено

Белорусские мужчины столкнулись с проблемами по прилету на Украину. Пограничники отказались их пускать в страну, в то время как у женщин и детей таких трудностей нет. 

Как рассказал один из участников инцидента изданию Onliner, сотрудники погранслужбы задержали нескольких мужчин-иностранцев для беседы. Пограничники во время неформального общения пояснили, что им поступило распоряжение не пускать лиц мужского пола в страну без веского основания – ВНЖ или приглашения работодателя. 

Мужчине пояснили, что такое распоряжение отдали власти страны в связи со слухами о стягивании российских войск к границе с Украиной. Пограничники посоветовали ему подождать две недели, пока все не уляжется. 

Официального подтверждения подобного распоряжения со стороны Украины нет. 

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена колонна военной техники, проходящей по Крымскому мосту. 

Позже пользователи Сети показали кадры, на которых предположительно российская авиация вылетела в сторону Украины, однако подтверждений правдивости показанных видео нет. 

Роман ИГНАТОВ

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