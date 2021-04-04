Мужчин перестали пускать на Украину после слухов о российских войсках - СМИ

Официального подтверждения запрета на въезд пока не объявлено

Белорусские мужчины столкнулись с проблемами по прилету на Украину. Пограничники отказались их пускать в страну, в то время как у женщин и детей таких трудностей нет.

Как рассказал один из участников инцидента изданию Onliner, сотрудники погранслужбы задержали нескольких мужчин-иностранцев для беседы. Пограничники во время неформального общения пояснили, что им поступило распоряжение не пускать лиц мужского пола в страну без веского основания – ВНЖ или приглашения работодателя.

Мужчине пояснили, что такое распоряжение отдали власти страны в связи со слухами о стягивании российских войск к границе с Украиной. Пограничники посоветовали ему подождать две недели, пока все не уляжется.

Официального подтверждения подобного распоряжения со стороны Украины нет.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена колонна военной техники, проходящей по Крымскому мосту.

Позже пользователи Сети показали кадры, на которых предположительно российская авиация вылетела в сторону Украины, однако подтверждений правдивости показанных видео нет.