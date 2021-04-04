Сможете ответить на все вопросы правильно?

Настоящие специалисты в автомобильном деле могут узнать марку авто даже мелкой визуальной детали. Отличительная форма фар или капота может сразу подать подсказку на этот счет. Однако с салоном дела обстоят посложней – справиться с угадыванием марки авто в таком случае могут только настоящие профессионалы. Получится ли у вас правильно назвать фирму, основываясь только на снимках внутри машины?

Тест состоит из 15 вопросов с несколькими вариантами ответа. Чтобы усложнить задачу все эмблемы на фото были стерты. Узнайте, насколько хорошо вы знаете автопром.