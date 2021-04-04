Как вырастить помидорную рассаду в пакете от хлеба

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Ростки томатов растут, не доставляя хлопот – кажется выдумкой? Попробуйте способ проращивания в пакете от хлеба. Во-первых, он не потребует пикировки. Во-вторых, полива. Томаты будут расти корнями вглубину, не разрастаясь по поверхности. Пересаживать рассаду несколько раз потребуется.
Как выращивать рассаду в пакетах от хлеба
Особенность такого проращивания заключается в достоинствах хлебного пакета. Он узкий и длинный, более плотный, по сравнению с обыкновенным целофаном, а также там есть специальные дырочки, чтобы во время хранения хлеб не плесневел.
Сперва нужно подвернуть пакет наружу на половину. После нужно сложить его вдоль. После раскрываем пакет – одна стенка должна получиться однослойной, а вторая трехслойной.
Затем пакетик выворачиваем наружу и расправляем. Получается контейнер для рассады, объемом около 200 мл. Его также можно использовать для посева перцев и баклажана.
После наполняем кармашек грунтом и сеем семена по одному или по три, в зависимости от желания. И хотя стаканчики выходят довольно устойчивыми, их можно поместить в коробку.
По мере роста рассады размер кармашка можно увеличивать – достаточно потянуть за бочок и добавить немного грунта.
Если поливать распылитилем, то делать дырки внизу не требуется. Однако если пользуетесь другим методом, то лучше обеспокоиться тем, как излишки влаги будут выходить из стаканчика.
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