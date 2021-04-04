Употребление фруктов и овощей положительно скажется на состоянии здоровья

Каждый хотя бы раз задумывался о том, как продлить жизнь. Единого секрета долголетия нет, однако продлить годы жизни все-таки можно, если пересмотреть свой рацион.

Для долголетия нужно питаться по системе "2+3". Схема очень проста: в день необходимо съедать две порции фруктов и три порции овощей. К такому выводу пришли китайские ученые, которые проанализировали данные нескольких медицинских исследований, в которых принимали участие почти 2 миллиона человек.

В результате исследователи пришли к выводу, что добавление овощей и фруктов в ежедневный рацион приводит к снижению риска смерти, сообщает портал Science and Technology Daily.

У тех участников исследований, которые ели фрукты и овощи по 5 раз в день, на 12% меньше шанс умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, на 10% снижается риск смерти от онкологических заболеваний, на 35% – от респираторных заболеваний.

Однако важно понимать, что далеко не все продукты одинаково полезны. Так, при такой диете лучше не употреблять овощи с высоким содержанием крахмала: картофель, кукурузу. В этом случае никакой пользы для организма не будет.

Лучше употреблять побольше цитрусовых, зеленых листовых овощей, ягод и моркови.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как продлить жизнь с помощью употребления каши на завтрак.