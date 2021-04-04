В США дали совет России по обеспечению Крыма водой

В США дали совет России по обеспечению Крыма водой
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы придумали неожиданное решение

Решить водную проблему в Крыму можно необычным способом. Москве достаточно будет пойти на аналогичный шаг, который она провернула с транспортным сообщением, полагают обозреватели американских СМИ.

После воссоединения полуострова с Россией украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал, который практически полностью покрывал потребности региона по пресной воде. В прошлом году из-за сильной засухи на юге страны ситуация с водным дефицитом ухудшилась. И хотя Москва решила часть инфраструктурных проблем в Крыму, до конца справиться с нехваткой воды не удалось, сообщает американское издание Window on Eurasia. Перевод статьи приводит "ПолитРоссия". 

Аналитики издания полагают, что вместо бурения скважин и более экономного расхода воды жителями полуострова действительно эффективным способом решить водный дефицит будет строительство под Керченским проливом трубопровода для транспортировки воды из Кубани. 

"Его длинна не превысит 80 километров, а стоимость не идет ни в какое сравнения с другими трубопроводными проектами, которые сейчас реализует Москва", – пишут эксперты.

Таким образом Крым перестанет зависеть от подачи воды по Северо-Крымскому каналу, надежды на открытие которого, судя по всему, нет. 

Ранее первый президент Украины рассказал, при каком условии в Киеве могут возобновить подачу пресной воды к полуострову. Делать это по указке России, отметил он, власти не собираются. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Она утонула
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ШизА
Водяной
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Наверное уже и без вас думали.
Гость183032
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Можно ещё из Байкала провести трубу ёпрст.
Кость
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В Краснодарском крае дифицит пресной воды. А уж в реке Кубани... там вообще караул - очень мало до устья доходит.
Вот такие "эксперты" в ОмериГе
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