На радиальных линиях московского метро появятся 30 новых станций

На радиальных линиях московского метро появятся 30 новых станций
Строительство этих станций почти сопоставимо со строительством БКЛ

До 2025 года на радиальных линиях Московского метрополитена появятся около 30 новых станций. Их планируется открыть как на действующих, так и еще строящихся ветках. Так, новые станции откроются на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линиях. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрея Бочкарева, объем работ почти сопоставим с возведением Большой кольцевой линии (БКЛ).

Большое метрокольцо остается приоритетом для метростроевцев.

"Однако не меньшее значение для обслуживания как существующих, так и новых городских районов имеют дополнительные участки радиальных линий", – сказал Бочкарев.

В 2021 году на Большой кольцевой линии построят более 28 километров линий и откроют 11 станций. Сейчас завершается возведение станций "Карамышевская" и "Мневники" на западном участке большого метрокольца.

Пространство у новых станций метро благоустроят. Там появятся удобные тротуары, отделенные от проезжей части бордюрным камнем, асфальтобетонное покрытие дорог заменят, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Территорию у новых станций не только приведут в порядок, но и озеленят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, поставят лавочки.

Большая кольцевая линия – один из самых масштабных проектов подобного рода в мире. Решение о строительстве БКЛ принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. На большом метрокольце будет 31 станция, его длина составит 70 километров.

Первый участок БКЛ в составе пяти станций открылся в феврале 2018 года. Возведение нового пересадочного контура не прекращалось даже в пандемию. Завершить работы на большом кольце планируется к 2023 году.

За последние 10 лет в столице построили 173 километра линий метро и Московского центрального кольца, 10 депо, открыто 88 новых станций. Власти города ставят задачу обеспечить метрополитеном в шаговой доступности 90% москвичей.

Анна СОРОКИНА

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