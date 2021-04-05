Невыплаты по займам почти достигли триллиона

Россияне сильно задолжали по кредитам. Таковы данные Центрального банка.

На начало марта нынешнего года жители нашей страны не выплатили по займам почти триллион – 976,1 млрд рублей. То есть за год долги выросли на 22% или на 176 миллиардов.

До этого размер просрочки сокращался. Год назад он упал на 1,2%, а в 2019-м сумма была на 5% меньше, чем в предыдущем.

Это подтвердили в 30 ведущих банках. Просрочка по разным займам в сравнении с 2020 годом на самом деле увеличилась, рассказал управляющий директор центра розничных рисков УБРиР Александр Трофимов.

При этом в некоторых кредитных организациях – в частности, Райффайзенбанке, в "Хоум Кредите", "Открытии" и "Зените" – величина невыплат минимальна. Сохранить эту стабильность во время распространения коронавируса помогли определенные меры и свой подход к оценке рисков, пояснили "Известиям" сотрудники.

В остальных задолженность росла из-за пандемии. Однако, благодаря тому, что банки продолжали выдавать гражданам кредиты и соглашались реструктуризировать их, развития чересчур негативного сценария удалось избежать, передает выводы ЦБ РФ телеканал "360".

Ранее сообщалось, что банки могут перестать выдавать кредиты гражданам. Такие меры возможны из-за угрожающих масштабов роста задолженности россиян по займам.

Только за январь невыплаты превысили сумму в 1,8 трлн рублей. На исполнении судебных приставов находилось 8 млн производств о взыскании задолженности.