Несколько категорий жителей нашей страны могут получать от государства больше одной выплаты

Как выяснилось, некоторые россияне имеют право на две пенсии. О том, кому они полагаются, рассказали СМИ.

Получать больше одной выплаты могут несколько категорий граждан. Об этом записано в законах № 4468-I-ФЗ и № 166-ФЗ. На сегодняшний день жители нашей страны при выходе на заслуженный отдых могут выбрать один, больший по размеру, вид пенсии – страховую, по выслуге лет или связи с инвалидностью. Позже можно перейти на другой и вернуться обратно на первый, но только при наличии оснований.

Две выплаты должны получать те, кто получил инвалидность на госслужбе. К таковым относятся военные, полицейские, силовики, а также ставшие нетрудоспособными после участия в боевых действиях или при ликвидации техногенных катастроф.

Они получат пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости, но при условии, если выработали минимальный стаж (в 2021 году – 12 лет) и у них не менее 21 пенсионного балла.

На две пенсии имеют право и награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Жителю осажденного Севастополя". А также члены семей погибших солдат, офицеров и и силовиков. Однако только тогда, когда им исполнится 55 и 50 лет, передает Life.

Могут рассчитывать на двойные выплаты и госслужащие, которым положена спецдоплата за выслугу лет. Также могут их получать пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей, и жители сельской местности с 30-летним стажем работы, отмечает URA.RU.

Ранее стало известно, кому положена повышенная пенсия. Получать ли в старости больше других, зависит от решения самих россиян.

Также сообщалось, как увеличить пенсии вдвое. Для этого есть один способ.