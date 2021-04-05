Из центра на юг с ветерком: в Москве модернизируют магистраль от Таганки к Липецкой улице

Один из самых проблемных маршрутов сделают удобной транспортной артерией, не мешающей комфортной жизни горожан

Выезд из Таганского района Москвы на МКАД и федеральную трассу М-4 многие годы был очень сложным. Многочисленные узлы приводили к бесконечным пробкам на дорогах, что не только создавало неудобство водителям, но и ухудшало экологическую обстановку в этой части города. В прошлом году часть маршрута – от Больших Каменщиков до станции метро "Коломенская" – уже благоустроили. В 2021 г. в порядок приведут остальную часть магистрали.

Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улица Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект, Липецкая улица с выходом на МКАД и федеральную трассу М-4 – это маршрут вылетной магистрали, связывающей Таганку с югом Москвы. Она имеет жизненно важное значение для 300-400 тысяч человек, которых тут живут или работают. Сделать это пространство для них максимально комфортным и благополучным с точки зрения экологии – вот задача московских властей, к реализации которой уже приступили.

В частности, от Таганки до МКАД устроили выделенные полосы общественного транспорта. Под Каширским шоссе прорыли тоннель, который связал проспект Андропова и Пролетарский проспект. В Нагатинской пойме открылась станция метро "Технопарк", которая взяла на себя часть нагрузки наземного транспорта. На Липецкой улице построили одну из самых больших эстакад в Москве.

"В ближайших планах – реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАДом. На месте старой развязки клеверного типа, которая давно уже не справляется с потоком машин, будут построены направленные съезды – эстакады, путепроводы, тоннели. Работы планируется начать уже весной",

– сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Важно, что работы по благоустройству проезжей зоны сопровождаются озеленением районов. Здесь планируется высадить более 500 деревьев и 8100 кустарников. К пруду Дунай на Липецкой улице сделают удобные подходы.

Для комфортных пеших прогулок обновят тротуары. Провода спрячут под землю. На улицах установят новые энергосберегающие фонари, во дворах – современные детские площадки. Запланировано также благоустройство сквера напротив Новоспасского монастыря.

Основные работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица будут закончены уже к концу текущего года. Реконструкция развязки потребует немного больше времени. Зато потом город получит удобную транспортную артерию, а местное население – комфортное пространство для жизни.

Ранее сообщалось, что власти столицы решили проблему движения на девяти улицах по просьбе жителей.