Для некоторых сеянцев такая процедура губительна

О пикировке рассады спорят давно. Есть ярые сторонники мнения, что она необходима любым растениям. Другие совсем не используют ее. Как выяснилось, есть культуры, которые вообще нельзя пикировать.

Некоторым сеянцам такая процедура полезна и необходима. А для некоторых даже губительна.

Какую рассаду нельзя пикировать

Многолетний опыт показывает, что абсолютно ни к чему подвергать подобному испытанию ростки девяти культур. Навредит оно рассаде таким овощам и бахчевым, как огурцы, баклажаны, тыквы, арбузы, дыни, а еще цветам – мальве, штокрозе, маку и аквилегии. Их следует сразу сеять отдельно в крупную тару с питательным грунтом и не допускать в помещении сквозняков.

Также крайне нежелательно пикировать слабую и и болезненную рассаду, ведь это приведет к дополнительному стрессу Нужно повременить с такой процедурой до тех пор, пока сеянцы не окрепнут, и аккуратно отправить каждый в просторную емкость.

Какую рассаду можно пикировать, но крайне аккуратно

Тяжело переносят смену места перцы. Им не на пользу заглубление и повреждение корня. У садовой земляники можно повредить ростки, что плохо скажется на дальнейшем развитии.

Корневому сельдерею противопоказано прищипывание корня. Предельная осторожность не помешает при пикировке белокочанной пекинской и савойской капусты, Не обязательно рассаживать также базилик, фенхель и бархатцы.

Какую рассаду можно и нужно пикировать

Хорошо бы провести такую процедуру с томатами, луком-пореем, розмарином и экзотическим пепино (по виду – помидор, а по вкусу нечто среднее между грушей дыней и бананом). Положительно отразится пересадка и на некоторых цветах: агератуме, алиссуме, анютиных глазках, лобелии и петунии.

Ранее сообщалось, как пикировать перец. Рассаде этого овоща такая процедура, хоть и не обязательна, но не повредит.



Также "Утро.ру" писало, как вырастить рассаду томатов без пикировки. Этот способ сэкономит огородникам силы и время.