Роскомнадзор продлил меры против "Твиттера" до 15 мая

С блокировкой соцсети решено подождать

Социальная сеть "Твиттер" удалила часть запрещенного контента после того, как ее трафик в России был замедлен, и улучшила модерацию публикаций. Однако требованиям российского законодательства работа соцсети по-прежнему не отвечает. В связи с этим Роскомнадзор решил продлить предупредительные меры в виде замедления трафика "Твиттера" до 15 мая, но пока не блокировать его полностью. Об этом сообщили в РКН в понедельник, 5 апреля.

"Компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны",

– пояснили в РКН.

Как отметили в надзорном ведомстве, в период с 10 марта 2021 г. "Твиттер" удалил 1,9 тыс. из 3,1 тыс. сообщений, содержащих пропаганду наркотиков, суицида и детской порнографии, на которые не обращал внимания с 2017 года. Что касается новых публикаций, то из 650, содержащих вредную информацию, заблокировал 580. При этом скорость реагирования на запрещенный контент составляла 81 час, тогда как в соответствии с требованиями российского законодательства подобный противоправный контент должен быть удален в течение одних суток.

Как отметили в РКН, "соблюдение российского законодательства в полном объеме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России". Пока же ведомство рассчитывает на то, что взаимодействие с администрацией "Твиттера" будет продолжено и запрещенная информация полностью исчезнет из аккаунтов соцсети в РФ.

В начале марта "Твиттер" обвинили в злостном нарушении российских законов. При этом выяснилось, что содержание некоторых публикаций соцсети в РФ не отвечает нормам и американского законодательства.