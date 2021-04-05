Нужно уметь подмечать знаки судьбы

На Руси всегда большое внимание уделяли приметам. Как привлечь удачу и счастье, наши предки знали хорошо и умело пользовались этим.

Действие знаков судьбы проверено многими поколениями. Важно уметь их подмечать и распознавать.

Как привлечь удачу и счастье в дом

1. Фортуна очень скоро улыбнется, если услышать рядом с жилищем голос кукушки.

2. Удачу также сулит генеральная уборка перед поездкой.

3. Нечаянно пролитый чай предвещает денежный успех.

4. Стоит перед выходом из дома присесть не надолго, и фортуна окажется совсем близко.

5. Чтобы день был хорошим, надо утром, поднимаясь с кровати, встать сначала на правую ногу.

6. Если навстречу попалась женщина с рыжими волосами, счастье уже очень близко.

7. Замеченное гнездо грачей наполнит дом радостью.

8. Парящий высоко в небе орел или самолет предсказывает беззаботную жизнь тому, кто их увидел.

9. Бегущая по дороге кошка, окрас которой из трех цветов, сулит большое счастье.

10. Для привлечения счастья надо ласково погладить черного кота или курицу.

Ранее "Утро.ру" писало о народных приметах на все случаи жизни. С давних времен пришли суеверия, которых до сих пор многие люди придерживаются.