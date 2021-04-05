Стремясь навредить российскому проекту, Украина устроила проблемы европейским конкурентам строящегося газопровода

Россия ведет строительство "Северного потока – 2" технологически устаревшими судами. С таким разоблачением выступила Служба внешней разведки Украины (СВР). Но вместо того, чтобы навредить российскому газопроводу, она создала проблемы его конкуренту.

Доблестные украинские разведчики не зря проедают деньги налогоплательщиков. На днях они обнародовали сенсационные данные о том, что из-за санкций США Россия вынуждена достраивать "Северный поток-2" своими силами и ей пришлось привлечь к этому суда, которые "находятся в предаварийном состоянии" и "являются технологически устаревшими". Это грозит техногенными катастрофами и экологическими бедствиями, говорится в материале СВР Незалежной.

Украинские разведчики приводят список российских судов, которые должны вызвать тревогу у общественности, однако не указывают дату их постройки. Впрочем, эту информацию легко найти в открытых источниках.

Как выясняется, трубоукладочная баржа "Фортуна" сошла с верфей в 2010 г., "Академик Черский" – в 2016 году. Среди судов снабжения самое старое – это "Умка" 1998 года постройки. Остальные – уже 21 века: "Финвал" - 2003 года выпуска, "Юрий Топчев" и "Владислав Стрижов" - 2006-го, "Эрри" и "Венгеры" – 2010-го, "Катунь" - 2016-го, перечисляет EADaily.

При этом Трансадриатический газопровод строили более старые суда. Скажем больше: "Балтийский газопровод", за который так ратует Варшава и по которому газ в Польшу должен идти из Норвегии, планируется прокладывать с помощью Castoro Sei и Castoro 10, построенных еще в 1978 и 1976 годах. А на дноуглубительные работы зафрахтованы суда 1990х годов выпуска.

Так что попытка Киева привлечь внимание европейской общественности к возрасту судов, занятых на проекте "Северный поток-2", выйдет боком конкурентам российского газопровода. Экологи в ЕС вполне могут поставить вопрос, почему столь ответственное мероприятие, как прокладка глубоководного трубопровода, Польша доверила самой что ни на есть рухляди.

Ранее стало известно о провокационных действиях поляков в районе строительства "Северного потока-2" на датском участке.