Площадки откроют уже в текущем году

Для жителей и гостей столицы появились радостные новости: уже в этом году на улицах и площадях Москвы появится 20 новых ярмарок. Таким образом, к концу 2021 года в Белокаменной будет работать свыше 60 тематических торговых площадок.



На ярмарках жители столицы и путешественники смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию высокого качества. Товары для продажи готовят отечественные производители.

На данный момент работают уже 44 межрегиональные ярмарки. На их базе создано 1047 торговых мест. При этом посетители действующих ярмарок могут приобрести продукты из 42 российских регионов.

За первые три месяца текущего года на ярмарках побывали более 660 тысяч москвичей и гостей столицы. За этот период было продано 576 тонн товаров.

Как отметили в московском Департаменте торговли и услуг, производители из регионов могут воспользоваться оборудованным торговым местом абсолютно бесплатно. Таким образом, у них появляется замечательная возможность найти новый рынок сбыта. Это также отличный способ сэкономить: не нужно платить за аренду и услуги жилищно-коммунального хозяйства, а также покупать необходимое оборудование.

Активный участник межрегиональных ярмарок Алексей Бурков отметил, что столичные власти таким образом оказывают серьезную поддержку фермерам и малому бизнесу.