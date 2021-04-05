Как избавиться от муравьев в огороде: необычный способ

Как избавиться от муравьев в огороде: необычный способ
Фото: Valery Lukyanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Классический метод с сахаром уступает этому лайфхаку, говорят опытные дачники

Многие садоводы так или иначе сталкивались с засильем муравьев в садах и огородах. Эти вредители быстро размножаются, образуя целые колонии, а вытравить их очень трудно. Сейчас существует множество средств, но не все они действительно дают нужный результат. Этот действенный совет поможет решить проблему. 

Нужно взять кожуру от спелых или слега перезрелых бананов. Банановая кожура привлечет не только муравьев, но и других вредителей.

Для начала потребуется небольшая обработка кожуры. 

Рецепт:

Разводим 10 грамм борной кислоты на литр воды, желательно теплой. Кладем в получившийся раствор кожуру и замачиваем ее от нескольких часов до пары дней. Главное, чтобы все тщательно впиталось.

После нужно разложить замоченную кожуру по участку, где есть скопления муравьев, периодически обновляя. Раствор также впитает почва, что будет способствовать улучшению плодородия.

Этот способ лучше, говорят садоводы, потому что классический раствор борной кислоты с сахаром привлекает пчел, цветочных мух и даже домашних питомцев. 

Ранее редакция "Утро.ру" поделилась еще одним лайфхаком, как можно спасти свой сад от муравьев. Прогнать вредителей также поможет кофейная гуща. Для этого насыпьте средство в тех местах, где были замечены насекомые. Спустя некоторое время от них не останется и следа.

Анна АГАБАБОВА

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