В Москве и области объявлен повышенный уровень погодной опасности

В регионе ожидается сильный ветер

Жителям Москвы и Московской области следует быть особенно осторожными во вторник, 6 апреля, находясь на улице. По прогнозу синоптиков, в этот день поднимется сильный ветер.

Из-за порывов ветра до 15 м/сек в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В Москве он будет действовать с 11:00 до 18:00 6 апреля, в Московской области – с 8:00 до 19:00, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Ранее сообщалось, что в Центральной России ожидается теплый и сухой апрель – температура будет на 2 градуса выше средней по климату.  Это создаст дополнительные неприятности аллергикам, поскольку грозит бурным цветением разных растений одновременно.

Согласно народным приметам, если 5 апреля днем было тепло, а к вечеру резко похолодало, можно рассчитывать на хорошую погоду в апреле. 

Николай ВИКТОРОВ

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