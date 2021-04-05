Благодаря этим простым лайфхакам ваш сад расцветет

Уход за участком требует не только физических усилий, но и определённых знаний. Довольно часто ошибки в огороде допускают не только новички, но даже опытные садоводы.

Частый, но не тщательный полив

Важно понимать, что растениям не нужен частый полив. От этого земля только покроется коркой. Ее придется рыхлить, из-за чего может образоваться грибок, в итоге растения начнут гнить. Важно поливать действительно засохшую область, причем обильно. А от частого полива земля лишь покроется коркой.

Перекапывание почвы

Перекапывать землю – это тяжело занятие, к тому же, не полезное. При рыхлении почва наполняется кислородом. Также это препятствует разрастанию сорняков. Тем не менее, если зайти слишком глубоко, то разрушится естественная среда микроорганизмов. Более того, если почва на участке песчаная, ее вообще не нужно перекапывать чаще, чем 1 раз в год. Если же почва глинистая, то, перекапывая грядки, можно достать снизу суглинок, который в будущем будет мешать растениям получать кислород. Так что лучше использовать лишь тяпку, чтобы слегка разрыхлить почву.

Посадка чересчур взрослых саженцев

Саженцы 3−5 лет болеют куда дольше, чем более молодые. Обычно, столько лет, сколько им было на момент посадки.

Сжигание старой травы

Ни для кого не секрет, что это опасно, поскольку сухая трава – частая причина пожаров. Более того, не стоит этого делать, так как из-за нагревания верха почвы уничтожаются гуминовые вещества, почва теряет свою плодородность, погибают полезные насекомые и микрофлора почвы, которая защищает растения от болезней.

Несоблюдение севооборота и слишком частая посадка семян

Следует чередовать грядки и культуры. Из-за постоянства происходит истощение почвы. Кроме того, в почве начинают накапливаться вредители и болезни. В результате растения слабеют, а урожай с каждым годом все хуже.

Также стоит учитывать, что, если загустить посадки и насыпать семена близко друг к другу, то они просто будут мешать друг другу, борясь за влагу, солнечный свет и питательные вещества. В итоге они вырастут слабыми.

Многие огородники игнорируют рекомендации, которые были давно разработаны опытными советскими сельскохозяйственниками. В итоге урожай получается посредственный. Поэтому не стоит пренебрегать давно проверенными советами.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как добиться отличного урожая картофеля, устранив несколько неправильных действий при его посадке.