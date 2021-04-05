Уговаривал прийти на церемонию: перед свадьбой принц Гарри звонил бывшей возлюбленной

Уговаривал прийти на церемонию: перед свадьбой принц Гарри звонил бывшей возлюбленной
Принц Гарри. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Челси Дейви боялась испортить торжество своим присутствием

В последнее время скандалы в королевской семье происходят один за другим. Казалось, что только удалось утихомирить пересуды, которые устроили поклонники после выхода интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, так всплыла новая информация, о которой ранее почти никто не знал. 

Биограф Ричард Кей, который хорошо знает о многих тайнах обитателей Букингемского дворца, рассказал, что перед свадьбой с Маркл герцог Сассекский звонил своей бывшей возлюбленной Челси Дейви. 

До Меган Маркл принц Гарри был влюблен в Челси Дейви. В британских таблоидах тогда говорили, что их свадьба не состоится лишь в том случае, если произойдет какая-то катастрофа. Сам Кей отмечает, что из всех "королевских романов" у Гарри и Челси был самый настоящий. 

Однако эта самая "катастрофа" все же произошла. Отношения дали трещину, когда в СМИ появились слухи об измене наследника трона. Позже выяснилось, что сообщения о неверности – фейк, но осадок все равно остался. 

Окончательное решение о расставании Дейви приняла, побывав на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Избранница принца осознала, что королевская жизнь и помпезность – не для нее. В итоге Челси и Гарри разошлись. 

Но, похоже, что хорошие отношения они все-таки сохранили, потому что принц позвал бывшую на свою свадьбу. И даже уговаривал девушку прийти на торжество. 

Как пишет издание Express, Дейви была в слезах, но звонок герцога Сассекского, который он сделал в ночь перед церемонией, успокоил ее. В итоге она пообещала присутствовать на свадьбе и постараться не испортить мероприятие своим присутствием. 

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон готовит жесткий ответ на интервью Меган Маркл. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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