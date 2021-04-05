Челси Дейви боялась испортить торжество своим присутствием

В последнее время скандалы в королевской семье происходят один за другим. Казалось, что только удалось утихомирить пересуды, которые устроили поклонники после выхода интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, так всплыла новая информация, о которой ранее почти никто не знал.

Биограф Ричард Кей, который хорошо знает о многих тайнах обитателей Букингемского дворца, рассказал, что перед свадьбой с Маркл герцог Сассекский звонил своей бывшей возлюбленной Челси Дейви.

До Меган Маркл принц Гарри был влюблен в Челси Дейви. В британских таблоидах тогда говорили, что их свадьба не состоится лишь в том случае, если произойдет какая-то катастрофа. Сам Кей отмечает, что из всех "королевских романов" у Гарри и Челси был самый настоящий.

Однако эта самая "катастрофа" все же произошла. Отношения дали трещину, когда в СМИ появились слухи об измене наследника трона. Позже выяснилось, что сообщения о неверности – фейк, но осадок все равно остался.

Окончательное решение о расставании Дейви приняла, побывав на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Избранница принца осознала, что королевская жизнь и помпезность – не для нее. В итоге Челси и Гарри разошлись.

Но, похоже, что хорошие отношения они все-таки сохранили, потому что принц позвал бывшую на свою свадьбу. И даже уговаривал девушку прийти на торжество.

Как пишет издание Express, Дейви была в слезах, но звонок герцога Сассекского, который он сделал в ночь перед церемонией, успокоил ее. В итоге она пообещала присутствовать на свадьбе и постараться не испортить мероприятие своим присутствием.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон готовит жесткий ответ на интервью Меган Маркл.