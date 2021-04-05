Родственники мужчины не в состоянии содержать зверей

Семья Барданова, который в прошлом месяце открыл стрельбу по представителям правоохранительных органов в Мытищинском поселке Вешки, приняла решение отказаться от своих животных. Информацию передает АГН "Москва".

На территории дома нарушителя общественного спокойствия были обнаружены медведи, барсук, еноты и аллигаторы. По заявлению главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, из всех зверей документы были предоставлены лишь на 2 медведей. Один из членов семьи стрелка сообщил, что они вынуждены отказаться от животных, поскольку не могут содержать их.

Также эксперт добавила, что животные, занесенные в Красную книгу, могут быть переданы лишь в учреждения государственного и муниципального уровня. Московский зоопарк является основным местом для передачи рептилий, птиц и редких животных. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Содержать в доме таких животных – дорогое удовольствие. Ранее сообщалось, что стрелок из Мытищ был миллионером. Стало известно, на чем разбогател Барданов.