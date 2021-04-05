Можно будет получить больше 15 тысяч рублей

В России появился закон, согласно которому вводится вычет по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) при расходах на занятие спортом и фитнес. 5 апреля свою подпись на соответствующем документе поставил российский лидер Владимир Путин.



Таким образом, жители России получили право претендовать на вычет за услуги спортивно-физкультурных предприятий и ИП. Сообщается, что такие услуги должны оказываться компаниями, которые указали спорт как основную форму деятельности.

Максимально ведущие спортивный образ жизни россияне смогут получить 15 600 рублей в год. Человек может обратиться за компенсацией на себя и несовершеннолетнего ребенка. Для этого нужно передать в налоговую инспекцию копию договора и чек на оплату спортивных услуг или фитнеса.

При этом вычет будет начислен только за услуги, которые перечислены в разработанном кабинетом министров списке. Также эксперты из правительства подготовят соответствующий список спортивных организаций. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Таким образом власти государства стараются мотивировать россиян приобщаться к здоровому образу жизни и активно заниматься спортом.

Ранее стало известно, что в России предлагают изменить ставку НДФЛ. Увеличение количества налоговых вычетов должно повысить спрос на отечественную продукцию.