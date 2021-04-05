Журналист не заметил, что заболел COVID-19

На 85-м году из жизни ушел легендарный российский спортивный комментатор Владимир Гендлин. Информацию передают "Ведомости. Спорт".

В начале прошлого месяца журналист перенес обширный инфаркт. Спустя неделю его выписали из больницы, но вскоре его состояние ухудшилось. Врачами было установлено, что Владимир Ильич переболел COVID-19, который он не заметил.

Как сообщает "МИР 24", вирус дал осложнение в виде пневмонии. Вскоре комментатор был переведен на ИВЛ.

Владимир Гендлин родился 26 мая 1936 года в Москве. Он является основоположником первого в СССР клуба профессионального бокса "Ред старз". В 1990-х Гендлин создал телевизионную программу "Большой ринг". Кроме того, Владимир Ильич – автор документальных фильмов об известных боксерах.