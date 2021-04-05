Ушел из жизни спортивный комментатор Владимир Гендлин

Журналист не заметил, что заболел COVID-19

На 85-м году из жизни ушел легендарный российский спортивный комментатор Владимир Гендлин. Информацию передают "Ведомости. Спорт".

В начале прошлого месяца журналист перенес обширный инфаркт. Спустя неделю его выписали из больницы, но вскоре его состояние ухудшилось. Врачами было установлено, что Владимир Ильич переболел COVID-19, который он не заметил.

Как сообщает "МИР 24", вирус дал осложнение в виде пневмонии. Вскоре комментатор был переведен на ИВЛ. 

Владимир Гендлин родился 26 мая 1936 года в Москве. Он является основоположником первого в СССР клуба профессионального бокса "Ред старз". В 1990-х Гендлин создал телевизионную программу "Большой ринг". Кроме того, Владимир Ильич – автор документальных фильмов об известных боксерах. 

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

новости партнеров

Причин для роста рубля больше нет

Российский деревянный стал жертвой "третьей волны" пандемии

Готовится как спецоперация: эксперт раскрыл детали послания Путина Федсобранию

Речь главы государства может всех удивить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1552 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей