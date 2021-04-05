Есть целый список предметов, которые суеверные люди наделяют магическими свойствами

Люди издавна заинтересованы в увеличении своих финансовых запасов. Что только не использовали наши предки: и талисманы, и заговоры, и амулеты.

Ниже приведен список вещей, которые, как считается, могут помочь человеку стать более успешным и счастливым, а также избавят его от бедности.

Четырехлистный клевер

Многие знают, что это растение является символом удачи и богатства. Издавна считается, что нашедшего клевер именно с четырьмя листьями ожидает долгая и счастливая жизнь.

Если засушить растение и всегда держать его под рукой, то любые беды будут обходить стороной, а богатство притягиваться.

Березовая кора

Еще древние славяне восхваляли магические свойства этого дерева. Оберег из берёзовой коры обережет неудач, краж и бедности.

Чтобы сделать для себя такой символ удачи, нужно ранним весенним утром левой рукой оторвать маленький кусочек березовой коры. В это время нужно мысленно попросить о защите. Стоит прятать такой талисман подальше от чужих глаз.

Амулет масонов

Такой символ встречается на купюре долларов. Это довольно сильный талисман, всегда притягивающий везение и богатство, а также открывающий творческую энергию.

Сверните любую купюру треугольником и храните её отдельно от других банкнот.

Сладкие деньги

Намажьте одну купюру медом, а затем высушите ее и спрячьте в кошельке как талисман. Это притянет богатство.

Магнит

Увеличить финансовое состояние поможет еще один распространенный способ. Оберните небольшой магнит крупной купюрой. Храните его в кошельке.

Денежная мельница или снежинка

Это один из самых мощных амулетов. Его можно приобрести в любом магазине сувениров, или даже самостоятельно смастерить. Магические свойства денежной мельницы способствуют привлечению денег и притягивают позитивные мысли. Лучше всего хранить талисман в копилке или кошельке.

Важно! Покупать или мастерить, а также использовать такой амулет можно только во время растущей луны, которая зарядит его своей энергией.

Ранее редакция "Утро.ру" поделилась ритуалом привлечения денег в день весеннего равноденствия.