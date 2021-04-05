Документы нового образца могут появится уже в этом году

В Министерствк внутренних дел рассказали, когда начнут выдавать новые паспорта в виде пластиковой карточки с чипом (ПЭН).

Первыми электронные документы смогут получить москвичи. Выдача новых паспортов запланирована на 1 декабря 2021 года. Для жителей регионов электронный паспорт станет доступен не позднее 1 июля 2023 года, сообщает RT.

В ведомстве также добавили, что ПЭН будет иметь повышенные средства защиты. Никакого приоритета в порядке выдачи не будет, поэтому электронный паспорт смогут получить все россияне по достижении 14 лет.

Процесс выдачи такого документа почти не будет отличаться от привычного. Для получения ПЭН необходимо цифровое фотографирование и сканирование отпечатков пальцев. Также при желании можно добавить электронную подпись.

Количество выдаваемых паспортов будет зависеть от количества желающих. Изначально планируется выпустить не менее 100 тысяч.

Ранее стало, что в МВД предложили изменить правила замены просроченного паспорта.