Правильный уход сделает свое дело

Многие девушки мечтают о длинных и густых волосах. Однако иногда случается так, что уход не действует, шевелюра гуще не становится, а растут волосы очень медленно. Это можно исправить, если придерживаться простых правил.

Больше кондиционера, меньше шампуня

Старайтесь использовать кондиционер для волос каждый раз, когда моете голову. Это сделает волосы мягче и восстановит липидную мантию. Это укрепит шевелюру. А вот с шампунем нужно быть аккуратнее. Лучше не мыть голову каждый день и использовать для этого специальные безсульфатные средства. Также не нужно забывать о том, что намыливать надо только корни.

Регулярно подравнивайте кончики

Звучит, возможно, противоречиво, но посещать парикмахера нужно регулярно. Хотя бы раз в 2-3 месяца. Дело в том, что секущиеся концы будут подниматься все выше, тем самым "ломая" и укорачивая длину.

Пользуйтесь масками для волос

Чтобы волосы блестели и были напитанными, используйте специальные маски хотя бы раз в неделю. Средство увлажнит локоны и "запаяют" кончики. Лучше всего маски делать на слегка влажные волосы перед мытьем головы.

Ополаскивайте волосы холодной водой

Прохладная вода запечатывает волосы и препятствует выходу влаги, поэтому они выглядят здоровее. Да, не совсем приятно, но результат того стоит.

Не забывайте о приеме витаминов

Волосы могут медленно расти и выглядеть потускневшими из-за недостатка витаминов. Лучше проконсультироваться с врачом и узнать, чего именно не хватает вашему организму.

Правильно расчесывайтесь

Тут тоже есть свои правила. Расчесывать лучше уже подсушенные волосы, начиная с кончиков, двигаясь снизу вверх. И очень аккуратно, иначе все усилия рискуют оказаться напрасными.

Откажитесь от горячих укладок

Утюжки, фен, всевозможные плойки очень вредят волосам. Не стоит использовать их каждый день. Однако если отказаться возможности нет, не забывайте о термозащите.

Смените наволочку

Если каждое утро вам приходится распутывать волосы, тогда обратите внимание на вашу наволочку. Лучше использовать шелковые или атласные. Хлопковые спутывают волосы и электризуют их.

Не укутывайте волосы в полотенце

Если вы закутываете волосы в махровое полотенце после душа, то знайте, что это им вредит. Локоны начинают ломаться, запутываясь в ворсинках. Лучше использовать тонкое полотенце или ткань.

Обратите внимамние на укладку

Любительницам конских хвостов и других "тугих" причесок стоит задуматься, потому что они повышают ломкость волос, особенно, если делать их постоянно и на одном и том же месте. Откажитесь от тугих резинок, сделав выбор в пользу шпилек и заколок.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно мыть голову.