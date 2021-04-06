Стоимость полисов вырастет не для всех водителей

Очередное испытание ждет водителей. ОСАГО может подорожать как минимум на 60%. О введение новых цен размышляют страховые компании, Центральный банк и Министерство финансов.

Но стоимость полисов вырастет не для всех, сидящих за рулем. Это затронет лишь таксистов, поскольку они совершают больше аварий, чем платят за страховку.

В среднем ежегодно 31% этих автомобилей становятся участниками ДТП. И выплаты по ним на 62% превышают сборы по ОСАГО, отметили эксперты.

И для обеспечения рентабельности страхования такси, нужно увеличить стоимость полисов для машин как минимум на 60%, предложили специалисты. ЦБ РФ и Минфин поддерживают инициативу, пишет "Коммерсант".

С таким мнением согласны и в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Между тем идею не поддержал глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко. Он уверен, что увеличение цен на ОСАГО заметно сократит, а то и ликвидирует официальных перевозчиков, вернет частников и вызовет подорожание поездок в такси, передает URA.RU.

Ранее сообщалось о новой системе штрафов для водителей. В частности, те, кто будет находиться за рулем без ОСАГО, станут ежедневно наказывать рублем.