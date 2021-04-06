Интерес соотечественников к инвестициям на биржах сыграл на руку злоумышленникам

Мошенники продолжают свои темные дела, совершенствуя навыки. И теперь уже для обмана россиян используют новый способ, предупредили в Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

Злоумышленникам сыграл на руку увеличившийся интерес соотечественников к инвестициям на биржах. Они стараются получить не только личную информацию жертв, но и их накопления.

Аферисты поместили в интернете предложения "проверить брокера". При переходе по указанной там ссылке нужно ввести название компании-посредника, и на портале сказано, что такой-то брокер "находится в международном черном списке". Затем, якобы с целью отправить полезные советы, как действовать, у человека запрашивают имя и номер телефона.

С помощью этих так называемых списков россиянам могут пообещать юридическую поддержку для защиты средств от будто бы недобросовестного брокера. Но такая помощь далеко не бесплатна. Оформление нескольких шаблонных и, как правило, безграмотных документов обойдется в значительную сумму, пояснила РИА "Новости" замдиректора ассоциации Дарья Андрианова.

Кроме того, мошенники способны давить на психику, заставляя человека все деньги перевести на "безопасные счета". Их владельцами между тем являются сами злоумышленники.

Еще, собрав на подобных сайтах базу персональных данных россиян, имеющих брокерские счета, аферисты либо используют их, либо продают другим преступникам. И человеку, информация о котором оказывается в нечистых руках, будет поступать масса звонков как минимум в течение нескольких месяцев, а бывает что и лет, отмечает телеканал "360".

До этого мошенники выдумали другую хитрость. Чтобы обмануть россиян, они предлагали участие в "беспроигрышной лотерее".