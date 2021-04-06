Позаботиться о клубнях можно как за месяц до начала работ, так и за несколько дней

Каждому огороднику хочется, чтобы на его земле вызревал большой и качественный урожай картофеля. Поэтому важно знать, как надо готовить клубни к посадке.

Можно, конечно, обойтись и без этого. Однако вовремя проявленная забота не только способствует образованию ростков, развитию корней, но и позволяет сразу избавиться от неподходящих корнеплодов.

Как надо готовить картофель к посадке

Когда начинать, зависит от способа, которых существует три. Что применить – решать тому, кто будет этим заниматься. Времени уйдет от 3 до 30 дней.

Самым эффективным считается проращивание. Если удастся получить здоровые и крепкие ростки, то картофель взойдет намного быстрее, и урожай порадует.

При сухом проращивании нужно приступать к подготовке за 30 дней до высадки картофеля в грунт. Важно обеспечить хорошее освещение и определенную температуру: в первые 12 дней она должна быть +18...+20°C, потом, снижая, нужно довести ее до +10...+12°C. Укладывать клубни надо в один слой на полу или максимум в два – в картонной коробке, ящике.

Если избрано влажное проращивание, то хватит 20, а то и 15 дней. Потребуется уложить клубни в ящики или корзины клубни, пересыпая влажным торфом, опилками или перегноем, и поставить в темное место, где температура не превышает +12...+15°C, и по мере подсыхания удобрений поливать.

Можно использовать и комбинированное проращивание. При таком варианте сначала недели три держат посадочный материал на свету, а когда появились росточки отправляют в тару вперемешку с влажным субстратом, оставляют еще дней на десять, пока у основания ростков не образуются корешки.

Следующий способ – провяливание. Его применяют, если до посадки очень мало дней осталось. Надо разложить клубни в один – максимум в два слоя и оставить в тепле ( лучше – выше +16°C) под постоянным светом до появления зачатков ростков, на одну-две недели. Часть влаги у клубней пропадает, они как бы подвяливаются, но при этом накапливают необходимые для пробуждения глазков и роста побегов ферменты.

Прогревание можно применить, если до посадки не больше трех-четырех дней. Держать их следует вначале при температуре +10...+15°C, а спустя день-другой поместить там, где она достигает +20...+22°C.

Если же картофель уже пустил ростки, то есть варианты, как поступить. Можно аккуратно выломать их, не повреждая глазок, но делать это самое большее два раза. Хорошо также использовать побеги на рассаду. Если они выросли до 4– 6 см и уже видны мини-корешки, стоит осторожно обломать их и высадить в мокрый торф или почву для рассады, а то и в опилки на расстоянии 6х4 см, заглубляя на две трети.

Ранее были названы главные ошибки при посадке картофеля. Если их не допускать, то вполне можно получить богатый урожай одного из самых распространенных в России корнеплодов.