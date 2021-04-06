Второй сезон чемпионата ArtMasters стартовал в России

Первое заседание наблюдательного совета состоялось 5 апреля

Прием заявок на второй сезон чемпионата ArtMasters начался 5 апреля 2021 года. Это масштабный проект творческих компетенций, в рамках которого соревнуются специалисты профессий backstage.

Как отметил первый замглавы администрации президента РФ, глава наблюдательного совета проекта Сергей Кириенко, первый чемпионат ArtMasters прошел очень хорошо. Участвовавшие в нем талантливые люди получили поддержку, предложения по работе, перед ними открылись новые пути к развитию и самореализации.

"Возникло много творческих коллабораций, в которых ребята после чемпионата не бросили взаимодействие и активно продолжают работать и развиваться",

– отметил Кириенко.

На первом заседании наблюдательного совета не только дали старт второму сезону чемпионата, но и приняли несколько важных решений, в том числе по интеграции компетенций ArtMasters с образовательными программами вузов. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, уже сейчас в трех высших учебных заведениях разрабатываются программы по специальностям компетенций чемпионата: "дизайнер смешанной реальности", "композитор-аранжировщик" и "художник по гриму".

Кроме того, победители чемпионата получат преимущество при поступлении в вузы по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета. В дальнейшем потенциал ArtMasters будет учтен и в проектах других министерств. Так, Минкультуры привлечет специалистов чемпионата к разработке творческих школьных программ.

На заседании совета 5 апреля было также утверждено положение чемпионата, перечень компетенций для основной и юниорской групп, состав экспертного совета и график проведения соревнований. Заявки на участие принимаются с 5 апреля по 30 мая 2021 года.

Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, министерств культуры и просвещения, правительства Москвы. Первый сезон состоялся в прошлом году.