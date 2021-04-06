Экс-губернатор Пензенской области признался в получении 20 миллионов

Деньги предназначались для избирательной кампании

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался, что получал 20 млн рублей от владельца "Биотек" Бориса Шпигеля. 

Как пишет "МК" со ссылкой на информацию из суда, стало известно, что эти средства якобы предназначались для избирательной кампании. Также выяснилось, что роскошные часы бизнесмен подарил экс-чиновнику по старой памяти. Аксессуар Белозерцев хотел вернуть. 

Выяснилась и деталь про машину, которую, по версии следствия, бывший губернатор также получил в качестве взятки. Следствие уточняет, что автомобиль был передан не в собственность чиновника, а должен был оформляться на правительство региона.

Также, как пишет РИА "Новости", у экс-губернатора при обыске нашли незарегистрированное оружие. Об этом прокурор заявил на заседании. Сам экс-чиновник утверждает, что у всего оружия есть лицензия. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Grumbler
Пожаловаться Ответить
Отмажется. Как и все эти гHиды. Закон у нас только для тех, кто не спёр миллионы.
1
новости партнеров

Причин для роста рубля больше нет

Российский деревянный стал жертвой "третьей волны" пандемии

Готовится как спецоперация: эксперт раскрыл детали послания Путина Федсобранию

Речь главы государства может всех удивить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей