Деньги предназначались для избирательной кампании

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался, что получал 20 млн рублей от владельца "Биотек" Бориса Шпигеля.

Как пишет "МК" со ссылкой на информацию из суда, стало известно, что эти средства якобы предназначались для избирательной кампании. Также выяснилось, что роскошные часы бизнесмен подарил экс-чиновнику по старой памяти. Аксессуар Белозерцев хотел вернуть.

Выяснилась и деталь про машину, которую, по версии следствия, бывший губернатор также получил в качестве взятки. Следствие уточняет, что автомобиль был передан не в собственность чиновника, а должен был оформляться на правительство региона.

Также, как пишет РИА "Новости", у экс-губернатора при обыске нашли незарегистрированное оружие. Об этом прокурор заявил на заседании. Сам экс-чиновник утверждает, что у всего оружия есть лицензия.