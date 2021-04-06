Уловки позволяют здорово нажиться на покупателях

О том, что россиян обманывают в больших магазинах, знают многие. Однако все равно попадаются на удочку, ведь у торговли есть для этого масса способов.

Существует масса уловок, которые позволяют незаметно и здорово нажиться на покупателях, вынуждая оставлять на кассах приличную часть содержимого кошельков или средств с банковской карты.

Как россиян обманывают в больших магазинах: наиболее распространенные способы

1. Иногда в гипермаркетах бытовой и другой техники, подойдя к кассе с вожделенным приобретением, покупатель обнаруживает, что к тому, за что будет платить, прилагается либо средство для якобы защиты от перепада напряжения, либо кусочек материала – якобы для ухода. От подобного нужно сразу, не стесняясь, отказаться, иначе придется платить за совершенно бесполезный предмет, который, если сломается, уже не обменять.

2. Ловко придумано и с тележками. Взяв большую, человек исподволь набирает огромное количество покупок, и, как правило, больше ненужных. А из-за неповоротливости этого "транспорта" покупатель едва не ползет между прилавками, и его глаза цепляют все подряд, в том числе чепуху, о приобретении которой придется жалеть. Поэтому в хорошо бы брать корзинки, куда влезет лишь необходимое.

3. Еще одна приманка для доверчивых – "суперцена". Самые заметные в магазинах товары, на ценнике которых старая цена зачеркнута, а ниже прописана значительно меньшая новая. В действительности, продукты и другое вряд ли до этого продавались по "старой" цене.

4. Случается, что ярким и крупным шрифтом указана небольшая цена продукта, и мелкие буквы внизу мало кто замечает. Между тем на кассе выясняется, что привлекательная цифра действует, если покупать несколько штук товара.

5. Кроме того, покупателям, что называется, вешают лапшу на уши, предлагая "беспроцентные" кредиты. Таких в природе не существует!

6. То же надувательство и с дисконтными картами. Они привязывают людей к конкретным магазинам, однако этих бонусов никогда не хватит на покупку. И придется взять почти ненужный предмет, доплачивая за него.

7. Почти во всех супермаркетах так устроено, что найти выход к кассе удастся после долгого блуждания мимо полок со всякой всячиной – настоящий "лабиринт минотавра". Из-за этого рука может невольно потянуться за тем, чего не собирались приобретать.

8. Не последнюю роль в обмане играет и то, как выложены товары на прилавках. Дети легко дотянутся до игрушек, лежащих внизу, и родители окажутся вынуждены оплатить это. Дорогие предметы стоят на уровне глаз, а за их дешевыми аналогами нужно наклониться, что не каждый захочет сделать.

9. Наконец, расфасованные продукты, как правило, стоят намного меньше тех, что на развес. Это тоже привлекает, только нужно подумать, удастся ли съесть все из упаковки и, следовательно, надо ли ее покупать, передает WDay.

Ранее был указан самый популярный обман покупателей в магазинах. Продавцы применяют так называемый "Маркетинговый ход", который в действительности не что иное, как нарушение закона.