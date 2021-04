В Сети начали активно обсуждать наряд супруги Джо Байдена – 69-летней Джилл Байден. Причина кроется в том, что избранница американского лидера появилась на людях в сетчатых колготках и на высоком каблуке.

На фотографиях, распространившихся по Интернету, запечатлен момент, как первая леди США спустилась с трапа самолета. Для поездки Джилл выбрала темное платье с расклешенной юбкой, приталенный пиджак и черные колготки с узорами. Завершили стильный образ классические ботильоны на каблуке.

"Бывшая вторая леди, а ныне – первая леди Джилл Байден создает новости моды", – отметил один из пользователей "Твиттер".

