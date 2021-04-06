Не всех интернет-пользователей восхитил внешний вид первой леди США

В Сети начали активно обсуждать наряд супруги Джо Байдена – 69-летней Джилл Байден. Причина кроется в том, что избранница американского лидера появилась на людях в сетчатых колготках и на высоком каблуке.

На фотографиях, распространившихся по Интернету, запечатлен момент, как первая леди США спустилась с трапа самолета. Для поездки Джилл выбрала темное платье с расклешенной юбкой, приталенный пиджак и черные колготки с узорами. Завершили стильный образ классические ботильоны на каблуке.

"Бывшая вторая леди, а ныне – первая леди Джилл Байден создает новости моды", – отметил один из пользователей "Твиттер".

Former 2nd Lady and now 1st Lady Dr. Jill Biden making Fashion News.



Not sure 1st Ladies Martha Washington or Abigail Adams would have worn these, but who knows 😀.



We ❤️ Them, as we ❤️ America and FLOTUS.



👍👍 @FLOTUS @DrBiden #DrJillBiden #JillBiden #FLOTUS @VICEPOTUSDAY pic.twitter.com/wpEwi7x1xB — Vice Presidents Day 🇺🇸. (@VICEPOTUSDAY) April 5, 2021

Многие комментаторы пришли к выводу, что жена президента Америки выглядит потрясающе. Некоторые отметили, что доктор Байден куда более стильная и элегантная, чем ее предшественница Мелания Трамп:

"Байден носит колготки лучше, чем Мелания могла бы. У нее есть стиль", "В мизинце Джилл куда больше шика, чем во всей Мелании", "Она лучше Мелании Трамп".

Также они обратили особое внимание на ее стройные ноги.

"Миссис Байден – классная женщина с отличным чувством стиля", "В ней сочетаются стиль, интеллект и человечность", "Элегантная дама", "Эбигейл [Эбигейл Филлмор – жена 13-го президента США Милларда Филлмора – прим. ред.] понравились бы узорчатые чулки", – написали подписчики.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид Джилл Байден. Они заявили, что в ее возрасте носить подобные элементы одежды несколько странно. Также некоторые добавили – сетчатые колготки делают образ вызывающим, передает "Лента.ру".