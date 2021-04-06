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В Сети начали активно обсуждать наряд супруги Джо Байдена – 69-летней Джилл Байден. Причина кроется в том, что избранница американского лидера появилась на людях в сетчатых колготках и на высоком каблуке.
На фотографиях, распространившихся по Интернету, запечатлен момент, как первая леди США спустилась с трапа самолета. Для поездки Джилл выбрала темное платье с расклешенной юбкой, приталенный пиджак и черные колготки с узорами. Завершили стильный образ классические ботильоны на каблуке.
"Бывшая вторая леди, а ныне – первая леди Джилл Байден создает новости моды", – отметил один из пользователей "Твиттер".
Former 2nd Lady and now 1st Lady Dr. Jill Biden making Fashion News.— Vice Presidents Day 🇺🇸. (@VICEPOTUSDAY) April 5, 2021
Not sure 1st Ladies Martha Washington or Abigail Adams would have worn these, but who knows 😀.
We ❤️ Them, as we ❤️ America and FLOTUS.
👍👍 @FLOTUS @DrBiden #DrJillBiden #JillBiden #FLOTUS @VICEPOTUSDAY pic.twitter.com/wpEwi7x1xB
Многие комментаторы пришли к выводу, что жена президента Америки выглядит потрясающе. Некоторые отметили, что доктор Байден куда более стильная и элегантная, чем ее предшественница Мелания Трамп:
"Байден носит колготки лучше, чем Мелания могла бы. У нее есть стиль", "В мизинце Джилл куда больше шика, чем во всей Мелании", "Она лучше Мелании Трамп".
Также они обратили особое внимание на ее стройные ноги.
"Миссис Байден – классная женщина с отличным чувством стиля", "В ней сочетаются стиль, интеллект и человечность", "Элегантная дама", "Эбигейл [Эбигейл Филлмор – жена 13-го президента США Милларда Филлмора – прим. ред.] понравились бы узорчатые чулки", – написали подписчики.
Однако нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид Джилл Байден. Они заявили, что в ее возрасте носить подобные элементы одежды несколько странно. Также некоторые добавили – сетчатые колготки делают образ вызывающим, передает "Лента.ру".
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