Чем подкормить растения весной: понадобятся яйца и дрожжи

Чем подкормить растения весной: понадобятся яйца и дрожжи
Фото: Paul Williams - Funkystock/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
Хорошим удобрением также станут настои из трав

Огородникам давно известно, что хорошим подспорьем при выращивании урожая являются удобрения. Можно, конечно, воспользоваться теми, что продаются в специализированных магазинах. Однако тем, кто не любит применять химию, можно взять на заметку народные рецепты из натуральных ингредиентов. 

Хорошими подкормками станут настои из разных составляющих, подойдут и дрожжи. Такие ингредиенты не повредят, а, наоборот, будут способствовать скорому росту и богатому урожаю. Да еще и защитят растения от их недругов.

Как приготовить натуральные микроудобрения

1. Хорошим подспорьем является подкормка из золы – как сухая, так и влажная. В первой больше полезных микроэлементов. Их запаса может хватить на два-три года, если на каждый 1 кв. м подсыпать 300 г сухой золы .

Но на щелочном и нейтральном грунте применять золу нельзя.

Также можно сделать настой из золы и травы. Для этого сорняки (лучше крапиву) следует мелко порезать, залить водой, поставить  в теплое место и, добавив один стакан древесной золы, дать настояться. Через три-четыре дня  питательный раствор пора пустить в ход. Добавив 1 л этого концентрата в ведро воды, нужно смешать и опрыскивать растения рано утром или поздно вечером каждые семь – десять дней.

2. Наиболее популярным и доступным для подкормки комнатных растений и рассады считается настой из луковой шелухи. Сняв верхнюю коричневую кожицу с трех – четырех луковиц, надо залить ее 1 л кипятка и оставить, пока раствор не приобретет темно-коричневый цвет. Такое удобрение применяется во время обычных поливов.

3. Также полезен большим набором микроэлементов птичий помет, но не в чистом виде, а в настое. Чтобы его приготовить, следует развести помет в воде в соотношении один к одному и оставить на  четыре-пять дней, не забывая ежедневно два-три раза помешивать.

4. Отличной подкормкой для рассады и комнатных цветов станет и настой из яичной скорлупы. Для него потребуется очистки десятка яиц бросить в литровую банку и залить водой. Спустя две недели недели часть помутненного раствора со специфическим запахом разводят в семи-десяти частях воды и поливают растения.

5. Прекрасное удобрение можно получить также из свежих дрожжей. Необходимо растворить их в теплой воде, с сахаром в расчете 1 ч.л. на 4 л. воды, а потом получившуюся опару смешать с ведром воды. Такого раствора под каждый кустик понадобится пол-литра.

Ранее сообщалось, как подкармливать рассаду. Это поможет сеянцам укрепиться, быстро подрасти и рано дать богатый урожай.  

Полина ДОРОЖКИНА

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