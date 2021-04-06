"Академик Черский" не смог приступить к строительству "Северного потока-2"

"Академик Черский" не смог приступить к строительству "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer/ dpa/ www.globallookpress.com
"Фортуна" тоже остановила работы

Реализация проекта "Северный поток-2" откладывается. Баржа "Фортуна", направленная на укладку труб в датских водах у острова Борнхольм, простояла без дела почти три недели. Трубоукладчик "Академик Черский", который должен вести работы на самом глубоководном участке, к строительству еще даже не приступал.

В срыве планов, помимо кораблей НАТО и польских провокаторов, виновата погода. Балтийское море штормит. Во вторник, 6 апреля, синоптики прогнозируют в зоне строительства "СП-2" ветер до 15 м/сек, осадки и плохую видимость. Продлиться такая погода может до 10 апреля, передает Еadaily. В связи с этим "Академик Черский", которому предстоит уложить 68 км труб у острова Борнхольм, не может приступить к работе. Он прибыл на место 31 марта, но из-за штормов был вынужден уйти восточнее.

"Фортуна" работает с переменным успехом, когда позволяют условия. Так, из-за шторма она в очередной раз приостановила укладку труб с 4 апреля. В общей сложности с 6 февраля, когда она начала строительство в датских водах, ее простой составляет уже около трех недель. При этом за истекшее время она проложила 31 км труб – это больше половины того, что надо сделать.

По расчетам оператора проекта Nord Stream 2 AG, "Фортуна" должна справиться с поставленной задачей в водах Дании до конца мая, а потом перейдет на немецкий участок. Там в течение месяца ей предстоит проложить еще 14 км труб. Ранее в "Газпроме" говорили, что в датской зоне "Северный поток-2" проложат до конца апреля. Не укладываются.

Николай ВИКТОРОВ

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