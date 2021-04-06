Парад 9 мая на Красной площади состоится – Кремль

Парад 9 мая на Красной площади состоится – Кремль
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Мероприятие пройдет в традиционном формате

Парад Победы в честь 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны состоится на Красной площади 9 мая 2021 года. Информацию подтвердили в Кремле во вторник, 6 апреля.

Пресс-служба президента РФ опубликовала план праздничных мероприятий и подготовки к ним. 

Так, 7 мая на Красной площади пройдет генеральная репетиция военного парада.

9 мая пройдет торжественный Парад Победы, а также церемония возложения цветов к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля.

Все мероприятия пройдут в традиционном формате, аккредитация журналистов уже открыта.

В 2020 году Парад Победы в честь 75-й годовщины окончания ВОВ, шествие Бессмертного полка и другие мероприятия в России были перенесены или проведены в формате онлайн из-за эпидемии коронавируса.

Военный Парад на Красной площади состоялся 24 июня 2020 года, спустя ровно 75 лет, как парад победителей в центре столицы принимал маршал Георгий Жуков.

Николай ВИКТОРОВ

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