Участники проектов "Россия – страна возможностей" видят перспективы самореализации у себя дома

Участники проектов "Россия – страна возможностей" видят перспективы самореализации у себя дома
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин /АГН Москва
Шанс изменить к лучшему свою жизнь и свою страну есть у каждого

Абсолютное большинство участников проектов платформы АНО "Россия – страна возможностей" уверены, что могут реализовать свои таланты и амбиции на родине. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился в марте 2021 года среди участников конкурса для школьников "Большая перемена", всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", конкурсов "Лидеры России", "Учитель будущего", "Цифровой прорыв" и других проектов. Иными словами, в опросе участвовали люди разных поколений, склонностей, талантов. Из них 92% уверены, что могут сделать достойную карьеру и самореализоваться в России.

Более того, 77% участников не сомневаются, что их способности будут востребованы в родном регионе.

Кроме того, большинство опрошенных (83%) отметили, что участие в проектах АНО уже сыграло положительную роль в их карьерном и творческом пути. 78% участников сообщили, что стали более уверенными в себе, а каждый второй респондент рассказал, что стал более счастливым.

"Нам бы очень хотелось, чтобы в платформу приходило как можно больше людей, чтобы они не боялись сделать первый шаг, чтобы они верили в себя и верили нашу страну",

прокомментировал итоги опроса гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Напомним, что 31 марта стартовала регистрация на четвертый сезон конкурса управленцев "Лидеры России" – проекта АНО "Россия – страна возможностей". 

Николай ВИКТОРОВ

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