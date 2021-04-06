Греческий танкер сел на мель в Суэцком канале

Греческий танкер сел на мель в Суэцком канале
Фото: Marcos Moreno/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Судно почти полностью загородило проход

Танкер Minerva Nike, идущий под флагом Греции, сел на мель на юге Суэцкого канала, соединяющего Красное и Средиземное моря. Об инциденте стало известно сегодня, 6 апреля.

Как отмечает источник, грузовой танкер сел на мель, практически полностью загородив канал. Однако после проведенных работ судно удалось быстро вытащить. В настоящее время танкер продолжает движение.

Во время произошедшего инцидента источник утверждал, что движение по Суэцкому каналу будет полностью восстановлено уже через полчаса. Как отмечает РИА "Новости", во время происшествия у грузового танкера находилось два буксира. Minerva Nike встала на мель у Большого Горького озера, расположенного на территории Египта между северной и южной частями канала.

Напомним, в конце прошлого месяца в Суэцком канале встал на мель грузовой танкер Ever Green. Из-за водного ЧП движение по акватории было заблокировано на шесть дней.

Ранее аналитики заявили, что инцидент с танкером Ever Green привел к ряду изменений в глобальном рынке. Так, из-за вставшего на мель грузового судна застряло несколько танкеров, перевозивших СПГ. В очереди оказались и три российских грузовых судна, на которых был загружен сжиженный природный газ с Ямала – на момент обмеления они уже возвращались в РФ для загрузки. Транспортный затор в Суэцком канале привел к значимому срыву поставок сырья.

Однако, отметили опрошенные эксперты, ситуация с СПГ на мировом рынке не привела к резко негативным последствиям, так как отопительный сезон уже подходит к концу, а зимний сезон уже давно пройден.

Егор МАЛКОВ

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