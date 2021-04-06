Члены делегации Зеленского опозорились во время визита в Катар

Члены делегации Зеленского опозорились во время визита в Катар
Фото: www.president.gov.ua
Госдеятели нарушили правила этикета

Во время визита в Катар делегация украинского лидера Владимира Зеленского продемонстрировала незнание правил этикета. Чиновников Незалежной раскритиковали после того, как соответствующие фото появились в соцсетях.

В государство, расположенное на Ближнем Востоке, вместе с Зеленским отправились глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

На одном из снимков видно, как госдеятели сидят в креслах, закинув нога на ногу. Напротив них расположились арабы в своих традиционных костюмах.

Дело в том, что для арабов демонстрирование подошвы считается оскорбительным, передает издание "Страна.ua". Но, по всей видимости, Ермак и Кулеба не знали о данном правиле этикета.

Дипломат Андрей Романюк, который по совместительству изучает арабские страны, объяснил, что ноги считаются нечистыми. Исходя из этого, ни в коем случае нельзя показывать подошвы.

"То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения", – отметил Романюк.

Также он рассказал, что "рабочей" является только правая рука. Ей можно здороваться, брать угощения и так далее. Это обусловлено тем, что правую конечность считают чистой, в то время как левую – грязной.

Андрей добавил – девушка, сидящая рядом с Зеленским, тоже нарушила правила этикета. Для визита она должна была выбрать костюм, закрывающий колени. На фото же можно увидеть, что она надела юбку средней длины. 

Ранее самому Зеленскому досталось за поездку в Катар. Президента Незалежной обвинили в том, что он покинул страну в сложное для нее время. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Штаты имеют хохлоклоуна во все щелки.
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Щас их прокатят по полной. Арабы он злопамятные
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