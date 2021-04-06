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Во время визита в Катар делегация украинского лидера Владимира Зеленского продемонстрировала незнание правил этикета. Чиновников Незалежной раскритиковали после того, как соответствующие фото появились в соцсетях.
В государство, расположенное на Ближнем Востоке, вместе с Зеленским отправились глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
На одном из снимков видно, как госдеятели сидят в креслах, закинув нога на ногу. Напротив них расположились арабы в своих традиционных костюмах.
Дело в том, что для арабов демонстрирование подошвы считается оскорбительным, передает издание "Страна.ua". Но, по всей видимости, Ермак и Кулеба не знали о данном правиле этикета.
Дипломат Андрей Романюк, который по совместительству изучает арабские страны, объяснил, что ноги считаются нечистыми. Исходя из этого, ни в коем случае нельзя показывать подошвы.
"То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения", – отметил Романюк.
Также он рассказал, что "рабочей" является только правая рука. Ей можно здороваться, брать угощения и так далее. Это обусловлено тем, что правую конечность считают чистой, в то время как левую – грязной.
Андрей добавил – девушка, сидящая рядом с Зеленским, тоже нарушила правила этикета. Для визита она должна была выбрать костюм, закрывающий колени. На фото же можно увидеть, что она надела юбку средней длины.
Ранее самому Зеленскому досталось за поездку в Катар. Президента Незалежной обвинили в том, что он покинул страну в сложное для нее время.
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