Бывший глава ЦРУ рассказал о встречах американцев с НЛО

Политик заявил, что явление не раз давало о себе знать

Бывший глава американской разведки Джеймс Вулси заявил, что американские военные не раз видели неопознанные летающие объекты. Слова политика приводит издание Daily Mail.

Вулси рассказал про случай, который произошел некоторое время назад с его товарищем. Однажды другу экс-главы ЦРУ удалось остановить самолет на высоте 40 тысяч футов. При этом летательный аппарат вел себя достаточно странно.

"За прошедшие годы произошли события одного вида, другого, обычно с участием какого-то самолетоподобного планера", – отметил политик.

По словам Вулси, подобных удивительных случаев было достаточно много. Хоть он и не видел НЛО собственными глазами, но источникам информации о явлениях якобы можно доверять, передает МИР24.

Экс-глава ЦРУ занимал свою должность с 1993 по 1995 годы. Госдеятель служил под началом Билла Клинтона.

Ранее нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что американские военные действительно становились свидетелями полета неопознанных объектов в небе. При этом в скором времени правительство и члены спецслужб собираются опубликовать все данные об НЛО, чтобы доказать – они реальны.

Некоторое время назад пилот из США сообщил о том, что он столкнулся с НЛО в небе. По имеющейся версии, инцидент произошел в Нью-Мексико.