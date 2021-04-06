На обломках польского Ту-154 обнаружен тротил - СМИ

На обломках польского Ту-154 обнаружен тротил - СМИ
Фото: UPPA/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Найдены новые доказательства версии, что покушение на руководство страны готовили на родине

Следы взрывчатых вещество обнаружены на обломках самолета Ту-154, на борту которого погиб президент Польши Лех Качиньский под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщает польский еженедельник Sieci.

Издание ссылается на итальянских судебных экспертов, которые изучили образцы самолета, в том числе обшивки кресел.

"Исследования в Риме показали, что на обломках есть следы тротила и гексогена",

говорится в статье. Таким образом, версия британских экспертов, которые говорили о взрывчатке на президентском лайнере ранее, подтвердилась, пишут авторы.

Они подчеркивают, что пробы земли с места аварии тоже отправлялись в лабораторию. Однако там следов взрывчатки обнаружено не было. Это означает, что тротил был заложен в самолет еще на территории Польши.

Высокопоставленные представители Польши, в том числе президент Лех Качиньский с супругой летели 10 апреля 2010 г. в Россию на траурные мероприятия под Смоленском. При заходе на посадку Ту-154 рухнул. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

Расследование показало, что причиной трагедии стала ошибка пилота. Однако в Варшаве отказываются в это верить и выдвигают все новые версии случившегося. Причем официальные власти стремятся обвинить Россию в трагедии.

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Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Шаман
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А <цензура> павианов там не обнаружено? Просто вдруг это они виноваты...
Гость ГРИЦКО ГОЛОПУПЕНКО
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В пилотской кабине ТУ 154 новичок прятался , на текущий момент улетучился.
Гость194587
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Ну, березы лучше сработали - не понадобилось взрывать.
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