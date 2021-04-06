Кожа перестанет сохнуть и шелушиться

Многие представительницы прекрасного пола тратят кучу денег и времени, чтобы всегда быть красивыми и ухоженными. В косметичке девушек чего только нет. Однако, несмотря на то, что большинство косметической продукции рассчитано на женщин, среди мужских средств также можно найти довольно много полезных вещей, которые станут незаменимыми атрибутами при уходе за собой.

Знали ли Вы, какой широкий спектр действия у мужского лосьона после бритья? Он не только прекрасно сочетается с тональными средствами, но им также можно мазать лицо, шею, ноги, руки и спину.

Самое очевидное применение мужского крема – после эпиляции или депиляции. Считается, что у женская кожа более чувствительная, поэтому после удаления волос бритвой, воском или специальными приспособлениями очень часто появляется зуд, краснота или раздражение. Мужской крем после бритья не просто снимет неприятные и болевые ощущения, но и заживит кожу за счет обычно содержащегося в составе ментола.

Мужской лосьон можно использовать в качестве средства после загара. Просто нанесите его на сгоревшие места. Опять же, крем не просто охладит, но и регенерирует кожу.

И это далеко не все. Мужское средство также поможет при любых других закрытых повреждениях, будь то следы от ссадин, царапин, раздражение или шелушение. Желание постоянно чесать пораженные места, только усиливая воспаление, уйдет.

Не удивляйтесь, но на лицо мужской лосьон тоже можно наносить, особенно это полезно в зимний период, когда кожа сохнет и шелушится.

Ранее редакция "Утро.ру" поделилась советами, которые помогут избежать преждевременного старения кожи.