Великий праздник допускает послабление в посте

7 апреля православные россияне будут отмечать один из главных христианских праздников. Церковь говорит, что в день Благовещения началась история земного воплощения Иисуса Христа.



Чаще всего этот день отмечают в период Великого поста. При этом в честь важнейшего христианского праздника допускаются некоторые послабления в посте.

Так как Благовещение – праздник с фиксированной датой, периодически он выпадает и на другие христианские торжества. Главным послаблением для верующих в этот день является возможность добавить в трапезу рыбу. Если же праздник выпал на страстную седмицу, то рыбу есть нельзя.

В остальном в эту дату действуют те же запреты, что и в остальные дни Великого поста. Так, нельзя есть любое мясо, молоко и его производные, яйца и другие продукты.

Священник храма святителя Петра Николай Савченко в беседе с журналистами "Пятого канала" добавил, что в Благовещение также нужно истово молиться. При этом просить у Господа следует ясного ума. Савченко посоветовал обратиться к Всевышнему с просьбой, чтобы все чувства молящихся были чистыми, а начинания правильными. Бога можно попросить освободить душу от страстей и греховных помыслов.

Ранее был опубликован календарь церковных праздников на апрель 2021 года. Главные праздники второго весеннего месяца – это Благовещение Пресвятой Богородицы и Вербное Воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.