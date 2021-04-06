В Подмосковье нашли заблудившуюся в лесу девушку

Пострадавшая отказалась от медицинской помощи

Молодая москвичка заблудилась в парке подмосковной Балашихи. На помощь ей пришли спасатели. 

По информации пресс-службы Мособлпожспаса, москвичка зашла в лес со стороны Щелковского шоссе. Сильно углубившись, она поняла, что потерялась. Девушка связалась со спасателями, которые незамедлительно приступили к ее поискам. 

Участники операции прочесывали весь лес, ориентируясь на координаты, переданные заблудившейся. Все это время они поддерживали связь с девушкой и использовали звуковые сигналы. Поиски осложнялись обильным снегом в лесу.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", спустя час удалось найти потерявшуюся девушку. Спасатели отвели замерзшую москвичку до автомобиля. Согревшись, она отказалась от медпомощи и уехала домой. 

Ранее спасатели пришли на помощь двум дубненским рыбакам, провалившимся под лед. Сотрудники передали пострадавших врачам прибывшей скорой помощи.

Анна АГАБАБОВА

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