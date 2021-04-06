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Молодая москвичка заблудилась в парке подмосковной Балашихи. На помощь ей пришли спасатели.
По информации пресс-службы Мособлпожспаса, москвичка зашла в лес со стороны Щелковского шоссе. Сильно углубившись, она поняла, что потерялась. Девушка связалась со спасателями, которые незамедлительно приступили к ее поискам.
Участники операции прочесывали весь лес, ориентируясь на координаты, переданные заблудившейся. Все это время они поддерживали связь с девушкой и использовали звуковые сигналы. Поиски осложнялись обильным снегом в лесу.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", спустя час удалось найти потерявшуюся девушку. Спасатели отвели замерзшую москвичку до автомобиля. Согревшись, она отказалась от медпомощи и уехала домой.
Ранее спасатели пришли на помощь двум дубненским рыбакам, провалившимся под лед. Сотрудники передали пострадавших врачам прибывшей скорой помощи.
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