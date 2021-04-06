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Министерство транспорта Подмосковья предупредило водителей автомобилей об опасных для езды погодных условиях.
По прогнозам синоптиков, к вечеру ветер усилится до 15 м/с. Также ожидается небольшой дождь в западной части области. Прогнозируется и мокрый снег и порывы ветра до 11 м/с.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", владельцев автотранспорта призвали быть предельно осторожными и внимательными, а также не пренебрегать ПДД.
Ранее в Москве и области из-за сильного ветра был объявлен повышенный уровень погодной опасности.
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