Автовладельцев предупредили о погодной опасности в Подмосковье

Водителям транспорта стоит быть предельно осторожными

Министерство транспорта Подмосковья предупредило водителей автомобилей об опасных для езды погодных условиях.

По прогнозам синоптиков, к вечеру ветер усилится до 15 м/с. Также ожидается небольшой дождь в западной части области. Прогнозируется и мокрый снег и порывы ветра до 11 м/с. 

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", владельцев автотранспорта призвали быть предельно осторожными и внимательными, а также не пренебрегать ПДД.

Ранее в Москве и области из-за сильного ветра был объявлен повышенный уровень погодной опасности. 

Анна АГАБАБОВА

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