В "Сколково" появятся "Исцеляющие сады"

В "Сколково" появятся "Исцеляющие сады"
Фото: www.pixabay.com
Люди смогут поправить свое здоровье, отдыхая на природе

Столичные власти подарят москвичам и гостям города уникальную зону "Исцеляющие сады". Рекреационное пространство появится на территории медицинского кластера в Сколкове в будущем году.

Как сообщил заместитель столичного градоначальника по вопросам строительства Андрей Бочкарев, разработчики проекта планируют создать оздоровительное пространство, которое будет сфокусировано на благотворном воздействии на органы чувств отдыхающего. Речь идет о слухе, осязании, зрении и обонянии.

Таким образом, у жителей Москвы и путешественников появится замечательная возможность поправить здоровье в уникальных Садах.

Данная рекреационная зона будет задействована в терапии и реабилитации пациентов, с ее помощью возможно укрепление иммунитета, а также оздоровление нервной системы.

Новую парковую зону разместят в центре медицинского кластера. Рекреационные территории будут соединены между собой для максимального удобства отдыхающих. Также продлят маршруты для пешеходов, велосипедистов и бегунов.

Международный медицинский кластер "Сколково" расположился на территории в 57 гектаров. Эксперты центра поставили своей целью развитие науки, а также разработку новых технологий в сфере медицины.

Ольга ФЕДОРОВА

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