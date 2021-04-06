Ингредиенты для приготовления раствора можно найти в ближайшем магазине

Весна – время генеральной уборки во всем доме. Многие хозяйки начинают этот непростой процесс с мойки окон. Однако далеко не всегда хваленные средства из магазина помогают справиться с загрязнениями, а некоторые и вовсе оставляют разводы. Решить эту проблему можно, изготовив собственный спрей, который сделает окна и зеркала идеально чистыми.

Ингредиенты: вода, крахмал, синька, аммиак или нашатырный спирт, уксус.

Для начала нужно добавить одну столовую ложку крахмала в 2 литра теплой воды. Тщательно все перемешайте до полного растворения порошка.

Затем добавьте чайную ложку синьки. Еще раз все перемешайте.

Далее – 2 столовых ложки аммиака. Его можно заменить нашатырным спиртом. После следуют три столовых ложки уксуса.

Еще раз хорошенько перемешайте средство, а затем перелейте раствор в емкость с пульверизатором.

Обильно распределите средство по стеклам и приступайте к уборке. Лучше всего использовать тряпку из микрофибры. Работать раствор начинает сразу, поэтому ждать, когда же средство подействует, не нужно.

Не волнуйтесь, такой самодельный очиститель не оставляет никаких разводов и идеально очищает зеркала и окна с первого раза. Если хотите перестраховаться, тогда мыть стекла нужно сначала вертикально, а затем горизонтально.

Для блеска можно отполировать окна чистой и сухой тряпкой.

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